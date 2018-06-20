Öfkeli damadın öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

- Gaziantep'te tartıştıkları damadı tarafından öldürülen 3 kişinin cenazeleri, otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinnet getiren damatları Eyyüp Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ölen eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayın baba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse'nin cenazeleri olayın ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cenazeler, otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin yarın öğlen vakti Nizip ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.