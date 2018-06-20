Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öfkeli damadın öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Öfkeli damadın öldürdüğü 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

adli tıptan görüntüler

Adli Tıp Cenaze Cenaze Aracı Kayınvalide Pompalı Tüfek 

-cenazelerin çıkarılması
-ARŞİV
-evin önünden görüntüler
-Damadın görüntüsü
-BEKİR KÖSE foto

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te tartıştıkları damadı tarafından öldürülen 3 kişinin cenazeleri, otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinnet getiren damatları Eyyüp Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu ölen eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayın baba Bekir Köse ve kayınvalide Gülsüm Köse'nin cenazeleri olayın ardından cenaze aracı ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cenazeler, otopsinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin yarın öğlen vakti Nizip ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!Genç iş adamına nişanlısının yanında pompalı tüfekle infaz!
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı