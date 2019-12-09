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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrenciyi böyle kovaladı Haberi

Öfkeli baba, kızını dövmekle suçladığı kız öğrenciyi böyle kovaladı Haberi

Öfkeli babanın kızı kovalaması

Akalan Arbede Kız Öğrenciler Öğrenciler Öğrenci Velisi 

-kızı yakaladığında esnaf kadının araya girerek kurtarması
-kadınla röportaj

( BURSA )- Öfkeli babanın elinden kız öğrenciyi kadın esnaf kurtardı BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde kızını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan öfkeli babaya esnaf bir kadın engel oldu. Edinilen bilgiye göre, başka bir ilkokulda okuyan P. B (13) ile diğer bir ilkokulda okuyan A.B (13), E.A (13) ve S.M (13) bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. P.B, durumu babası E.B'ye anlattı. Sinirlerine hakim olamayan öğrenci velisi, üç kız öğrencinin peşine düştü. Veli E.B, kız öğrencilerden birini yakalayarak, Çini Çarşısında kovalaya başladı.
Araya esnaf girdi. Korkan kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de arbedenin arasında kaldı. Küçük kız arbede sırasında yere düştü. Esnaf öğrenciyi kafeteryaya sokarak korudu. Sinirli veli esnafın elinden kurtulup kafeteryadaki kıza doğru koştu. Ancak yine engellendi. Esnaf olay yerine polis çağırdı. Veli E.B. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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