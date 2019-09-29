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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Off-Road yarışları nefes kesti Haberi

Off-Road yarışları nefes kesti Haberi

Yarışlardan detay

Yarış Kayalı Efes Uluslararası Off Road 

-Vatandaşlar röportaj

- SİVAS

- Sivas Belediyesi’nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen “Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Festivali” izleyenlerin nefesini kesti. Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşattı. Adrenalin ve doğa tutkunlarının buluşması için büyük bir olanak sağlayan off road oyunlarında dereceye girenlere ödül verildi.
42 ilden 70 aracın katıldığı off road yarışlarında zaman zaman bazı araçlar devrilme tehlikesi yaşadı. Diğer yandan çamura saplanan araçlar ise çekici yardımı ile çıkarıldı. İzleyenlerin büyük beğenisi toplayan Sivas Belediyesi Off Road Oyunları'nın önümüzdeki sene uluslararası yapılacağı öğrenildi. Çok sayıda vatandaşın izlediği Off Road Oyunları'nı bazı vatandaşlar dağlık alanda bulunan kayalıklara çıkarak canını hiçe sayarak izledi.
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