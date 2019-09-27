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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Off-Road tutkunlarından 4x4'lük zirve

Off-Road tutkunlarından 4x4'lük zirve

Araçlardan detay

Spor Merkezi Kayak Merkezi Motor Sporları Uluslararası Sürüş Keyfi 

-Araçların arazide araçların ilerlemesi
-Araçların dron ile çekilen görüntüleri

- KAYSERİ

- Off-Road meraklıları Erciyes’in zorlu volkanik arazisine meydan okuyarak araçlarla 3 bin 400 metreye tırmandı. Kış sporlarının yanında yazın da profesyonel kamp, antrenman, dağ ve tabiat sporları üssü olarak adrenalin ve macera tutkunların dikkatlerini üzerine çeken Erciyes Dağı, arazi araçları ile doğada zor koşullarda araç süren off-road meraklılarının yörüngesine girdi. Zorlu volkanik arazi şartları, etrafındaki engebeler ile her türlü ekstrem sporları için uygun şartlara sahip olan Orta Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes 3 bin 917 metre zirvesi ile meraklılarının ayaklarını yerden kesiyor. Erciyes A.Ş. ve Antalya Off-Road ve Motor Sporları Kulübü organizasyonu ile Erciyes Dağı’nda buluşan macera severler zirvede off-road heyecanı yaşadı. Antalya Off-Road Motor Sporları Kulübü Başkanı Erol Karagöz, “Antalya’daki off-road meraklıları olarak Erciyes’te unutulmaz bir sürüş keyfi yaşadık. Burası müthiş arazi şartlarına sahip. Görkemli Erciyes’in zirvesinde bu sporu yapmak gerçekten bizler için bir ayrıcalık oldu. Türkiye’deki tüm off-road meraklılarının da burayı mutlaka deneyimlemelerini isteriz. Bu spor dalına gönül vermiş olan tutkunlara Erciyes Dağı’ndaki bu imkanları da elimizden geldiğince anlatacağız. Umarız ileriki zamanlarda motor sporlarını Erciyes’teki eşsiz doğal parkur ortamında yapacağımız yarışlar ile taçlandıracağız” dedi.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı da, “Bütün gayretimiz Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da alternatif sporun yapıldığı spor merkezi olarak dört mevsim Kayseri’nin ve ülkenin hizmetinde tutmak. Çok şükür hedeflerimize her yıl bir yenisini ekleyerek ilerliyoruz. Bugün Erciyes; zirve tırmanışı, yürüyüş, bisiklet çadır kamp, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli aktiviteler ile doğaseverlere geniş imkan sunmanın dışında yarışlar, festivaller, sosyal ve sportif etkinlikler için güzel bir mecra haline geldi. Dağımız motor sporları için de çok zengin imkanlar sunuyor. Antalya’dan gelen off-road tutkunları burada volkanik arazide sürüş yaparak 3 bin 400 metreye tırmandılar. Bu bir nevi yapacağımız yarışlar için bir başlangıç oldu. Bu yönde çalışmalar yürütüyoruz. Her alanda bir üs olan Erciyes Dağı, off-road merkezi de olacak inşallah. Ülkemizdeki tüm off-road meraklılarını da buraya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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