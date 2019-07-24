Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Off-Road tutkunları selzedelere yardım etmek için araçlarını feda etti Haberi

Off-Road tutkunları selzedelere yardım etmek için araçlarını feda etti Haberi

Off-road ekibinin hazırlığı

Büyük Felaket Oyaca Sel Felaketi Gesi Felaket 

-Ekip lideri Tatoğlu ile röp
-araçların yola çıkması
-Detay

( DÜZCE ) - Zonguldak’tan yardım için Düzce’ye gelen off-road ekibi lideri taner Tatoğlu: - “Burada neye çare olabiliyorsak, neye merhem olabiliyorsak onu yapmaya geldik” - “Araçlarımız kırılana kadar devam edeceğiz” DÜZCE

- Düzce sel bölgesine yardım için gelen Zonguldaklı off-road tutkunları, büyük felaketin atlatılmasına katkı sağlayabilmek için araçlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler. Düzce’de meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, bölgeye yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. 81 ilden yardımların ulaştırıldığı Düzce’de sel bölgesindeki çalışmalara katkı sağlamak isteyen Zonguldaklı off-road tutkunları da 4 araçla bölgeye gelerek çalışmalara dahil oldular. Zaman zaman kurtarma ekiplerini, yolların çöktüğü alanlarda ulaşmak istedikleri yere taşıyan yardımsever off-road ekibi, verilecek her göreve hazır olduklarını belirttiler. Selzedelere yardım için hiç düşünmeden yola çıktıklarını söyleyen Zonguldak Ereğli Herkül Doğa Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, zorlu araziye uygun olan araçları kırılana kadar çalışmalara desteği sürdüreceklerini belirtti.
“Yaşanan sele duyarsız kalamadık” Bölgede büyük bir yıkım olduğunu ve bu duruma kayıtsız kalamadıklarını anlatan Taner Tatoğlu, “Bölgede yaşanan sele duyarsız kalamadık. 3 gündür aralıksız, ilk günden itibaren buradaydık. Bir gün ara verdik, bugün yeniden ekiplerimizle buraya geldik. Büyük bir yıkım var burada. Allah buradaki insanlarımıza, vatanımıza ve milletimize güç kuvvet versin” dedi.
“Araçlarımız kırılana kadar devam edeceğiz” Bölgede kendilerine ihtiyaç duyulan her alanda yardıma koştuklarını ifade eden Tatoğlu, “Şu anda aramakta olduğumuz 2 çocuğumuz daha var. Onları bulana kadar biz bölgeden ayrılmama kararı aldık. Buradaki insanlar ve ekipler çalışmalarını sürdürüyorsa biz de taşın altına elimizi değil gerekirse kafamızı koyacağız. Şu anda 4 araç olarak çıktık, arkamızdan gelen artçı araçlarımız var. Bize ne görev verilirse hiç sorgusuz sualsiz onları yapmaya çalışıyoruz. Ekip taşınacaksa taşıyoruz, ceset aranacaksa arıyoruz. Burada neye çare olabiliyorsak, neye merhem olabiliyorsak onu yapmaya geldik. Araçlarımız araziye uygun o yüzden buraya geldik. Araçlarımız kırılana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra da gerekirse sırtımızda götüreceğiz yine görevimizi yapacağız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı