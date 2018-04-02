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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Odunlukta çıkan yangın korkuttu

-Yanan odunluktan görüntü

Bild Uttu Elektrik Kontağı Trol 

--Ekiplerin çalışmaları
--Detay

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evlerin arasında alev alev yanan odunluk, itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre İzmit Bayraktar Mahallesi’nde İsmail Sert’e ait odunlukta elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, odunluk kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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