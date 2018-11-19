Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Odun yüklü kamyonete uyuşturucu operasyonu İzle

Odun yüklü kamyonete uyuşturucu operasyonu İzle

Kamyonette arama yapılması

Uyuşturucu Köpek Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde İstihbarat 

-Uyuşturucu maddenin bulunması
-Uyuşturucu maddenin sergilenmesi

( VAN )- “Devran” ile “Cesur”un da katıldığı odun yüklü kamyonetteki aramada 24 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi VAN

- Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan ve uyuşturucu madde arama köpekleri “Devran” ile “Cesur”un da katıldığı odun yüklü kamyonetteki aramada 24 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi Gürpınar karayolu üzerinde seyir halinde olan şüpheli bir kamyonet durduruldu. Jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette uyuşturucu madde arama köpekleri “Devran” ile “Cesur”un da katılımıyla yapılan aramada, kasa kısmında bulunan odunların altına gizlenmiş vaziyette 23 paket halinde 24 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak kamyonette bulunun 2 şüpheli gözaltına alındı. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı