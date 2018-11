Odun kırıp sobayı yakarak öğrencilerine ders veriyor İzle

-Okulun duvarlarını süsleyen okul öğretmeni

( BATMAN -ÖZEL) - Hatice öğretmen, Ulaş köyündeki ilkokulu yeniden yaptı - Okulun tüm eksikliklerini gidermeye çalışan Hatice öğretmen, eline aldığı fırçayla okulu boyadı - Görevli olmadığı için okulun temizliğini de yapan Hatice öğretmen, öğrencilerine hayallerindeki okulda okuma fırsatı sunuyor BATMAN



- Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş Köyü İlkokulunda görev yapan Hatice öğretmen, göreve geldiği ilk günden bu yana okulu yeni baştan yaptı. Okulun badanasını bizzat kendisi yapan Hatice öğretmen, görevli olmadığı için temizlikle de ilgileniyor. Soğuk havalarda odunları kırıp soba yakarak çocukların ısınmasını sağlayan Hatice öğretmen, öğrencilere hayallerindeki okulda okuma fırsatı sunuyor. Yaklaşık iki buçuk yıl önce Ulaş köyüne öğretmen olarak atanan Hatice Şahbazoğlu, geldiği tarihten bugüne yaptığı yeniliklerle hem köyün hem de öğrencilerin gönlünü kazandı. Atandığı okulun boyalarının eskidiğini gören Hatice öğretmen, öncelikle eline aldığı fırça ile boyama işlemini bizzat kendisi yaptı. Tek öğretmen olduğu için bütün işlere koşmaya çalışan Şahbazoğlu, görevli olmadığı için okulun temizliği ile de ilgilenerek öğrencilerin daha hijyenik bir ortamda okumalarını sağladı. Sabahın erken saatlerinde eline aldığı balta ile odun kırıp okula taşıyarak yaktığı sobayla öğrencilerin sıcak bir ortamda eğitim almasını sağlayan Hatice öğretmen, öğrencilere hayal ettikleri okulda okuma fırsatı sunuyor."Gittiğimde burada bir eser bırakmalıyım" Yaptığı yeniliklerle öğrencilerin gönlünde taht kuran Hatice öğretmen, çalışmaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine bilgi verdi. Görevinin 3. yılında olduğunu belirten Şahbazoğlu, birleştirilmiş sınıf öğretmeni olduğunu aynı zamanda okulun müdürlük görevini de yaptığını söyledi.



Öğretmenlerin gittiği yerlere ışık saçması gerektiğini belirten Şahbazoğlu, öğretmenlerin herkese dokunması gerektiğini ve bunu da insanların hissetmesi gerektiğini söyledi.



Şahbazoğlu, "Ben buraya geldiğimde ilk önce bunu amaç edindim. Burası benim okulum ve ben buraya bir öğretmen olarak geldim, gideceğim. Gittiğimde burada bir eser bırakmalıyım. Aslında benim hayat düsturum elimden geldiğince bulunduğum ortamı güzelleştirmeye çalışmak. Öncelikle okulun dış duvarları biraz boyaya ihtiyacı vardı, burası da çocukların evi yuvası o yüzden biraz renklendirmek istedim. Biz de biraz erken geliyoruz sobamızı yakıyoruz. Bazen çocuklarımızın yardımını alabiliyoruz. Genel olarak sobayı yaktıktan sonra dersimize başlıyoruz. Okul çıkışında okulumuzun temizliğini yapıyoruz. Hep birlikte eğitim ve öğretimi devam ettiriyoruz. Biz bunları severek yapıyoruz, çünkü çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onları mümkün olduğu sürece yormamaya çalışıyorum. İşte burada öğretmenin fedakarlığı giriyor devreye, bazı yerlerde biraz fazla çalışmamız gerekiyor. Odun kırma olsun kömür taşıma olsun diğer işler olsun elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimize anneleri gibi bakıyor" Ulaş Köyü Muhtarı Mehmet Nuri Güneş de, Hatice öğretmenin köye gelen en başarılı öğretmen olduğunu söyledi.



Güneş, "Okulun çatısından tutun da odun kırma, soba yakmaya kadar her işi kendisi yapıyor. O kadar başarılı ki kendisinden çok memnunuz, Allah razı olsun. Öğrencilerimize onların anneleri gibi bakıyor. Köy halkı ve bütün öğrencilerde herkes onu seviyor" diye konuştu.

Okul öğrencileri de, öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, kendilerine her konuda yardımcı olduklarını söyledi.



Çorapları ıslandığında kendilerine yeni çoraplar verildiğini belirten öğrenciler, Hatice öğretmenin kendilerini, kendilerinin de Hatice öğretmeni çok sevdiğini dile getirdi. Veliler de, Hatice öğretmen sayesinde okulun değiştiğini, öğrencilerin okula mutlu bir şekilde gitmelerini sağladığını ifade etti.