Odun ateşinde, traktör kasasında senfonik konser İzle

-Yakılan odun ateşleri

-Konser detayları

-Başkan Selman Hasan Arslan konuşma

-Sanatçı Kenan Gökkaya röp

-detay görüntüler



( BALIKESİR )- Kazdağları’nın eteklerinde köyde senfonik konser BALIKESİR



- Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırsal mahallede (köyde) traktör römorklarının sahne olarak kullanıldığı ve ısınmak için odun ateşlerinin varillerde yakıldığı senfonik konser büyük ilgi gördü. Kazdağları’nın eteklerinde Mehmetalan Mahallesi'nde, traktör römorklarını sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, ilginç bir konsere imza attı. Mehmetalan kırsal mahallesi eski okul bahçesinde sanatçıların ve seyircilerin ısınması için varil içinde yakılan odun ateşi eşliğindeki konsere soğuk havaya rağmen yediden yetmiş yediye yoğun katılım gözlendi. Genel sanat yönetmenliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya, sanat koordinatörlüğünü Hikmet Çokağır'ın yaptığı konserde solist olarak Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Derya Derin ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden Tenor Burak Dabakoğlu katıldı.

İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ tarafından seslendirilen şiirlerin de renk kattığı konser kapsamında sahne alan efeler büyük ilgi ile izlendi. Çocuklara klasik müzikte kullanılan müzik aletleri tanıtıldı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Senfonik konser Mehmetalan'da 2008 yılında ilk defa icra edildi." değerlendirmesinde bulundu. Turkish Brass Ensemble Orkestrası Genel Sanat Yönetmeni İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Kenan Gökkaya da çağdaş müzik kültürünü ve güzel sanatları kentten alıp köye getirdiklerini söyledi.



(EME-



loading...