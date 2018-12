Ödüllü gazeteci Burhan Özbilici genç gazetecilerle buluştu

-Burhan Özbilici ile röportaj



Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın fotoğraflarını çeken



- Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastın fotoğraflarını çeken ve yakaladığı karelerle 2017 Yılın Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazanan usta gazeteci Burhan Özbilici, Anadolu Üniversitesi’nde genç gazeteci adayları ile buluştu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen seminerde öğrencilerle bir araya gelen Burhan Özbilici, meslek hayatı boyunca karşılaştığı zorlu olayları ve edindiği tecrübeleri öğrencilere aktardı. Çektiği fotoğrafların önemine dair konuşan Özbilici, bazı anların kader olduğunu fakat eğitimin, bir gazeteciye çevreyi okuma ve anlamlandırma bilinci kazandırdığını dile getirdi. Bir üniversitede genç gazeteci adaylarıyla birlikte olmanın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden gazeteci Burhan Özbilici, “Benim için çok değerli çünkü geleceğimiz gençlere bağlı. Gençlerin bilgiyle, daha ahlakla, iyi eğitimle, kendilerine özgüvenle çok şey yapacaklarına inanıyorum. Söylediğim gibi Türk gençlerinin bu şansı var. Burası çok iyi bir üniversite, çok iyi hocalarınız var. Gençleri çok önemsemek lazım, eğitimi çok önemsemek lazım. Mesela bir zamanlar ülke olarak çok iyi durumda olduğumuz zamanlarda misalen, bir öğretim üyesi asgari ücretlinin 200 misli geliri vardı. Yani bu şunu gösteriyor; eğitim çok önemli, üniversite çok önemli. Gazetecilerin de çok eğitimli olması lazım. Özgüven, çok çalışmak ve ahlaklı olmak, sahiden ahlaklı olmak Bunlar olduktan sonra cesaret daha kolay olur” şeklinde konuştu.

“Fırsat buldukları her olayı takip etmeliler” Gazetecilerin büyük küçük demeden buldukları her olayı takip etmeleri gerektiğini aktaran Burhan Özbilici, “Bence büyük küçük olay demeden her vesileyle çalışmaya bakmalı. Ben oraya görevli olarak gitmedim. Yani o benim kaderimdi, bir tesadüf diyebiliriz. Bir arkadaşım dedi ki ‘senin evinin yanında buluşalım, bir kahve içelim’. Genç gazeteciler de biraz daha duyarlı olmalı, çevrede olup biteni anlamaya çalışmalı. Onun için ön yargısız fırsat buldukları her olayı takip etmeliler ve olayları daha iyi algılamak, anlamak için de iyi eğitim, bol okuma, serbest düşünme, bunların hepsini mümkün” dedi.