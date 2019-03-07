Ödül, hediye, çekiliş hakkı yöntemleriyle onlarca kişinin bilgilerini çaldılar



- İzmir'de, vatandaşları sosyal medya üzerinden; ödül, hediye, çekiliş hakkı kazandıklarını belirten linklerle sahte bankacılık sitelerine yönlendiren ve vatandaşların hesap ve banka bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağlayan 3 kişi yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Gelen ihbarda, Bayraklı ilçesinde ikamet eden şüphelilerin, vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanmak suretiyle vergi borcu, fatura borcu ödemeleri gerçekleştirdikleri belirtildi. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgileri tespit etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda, şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Baskınlarda, M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde, toplamda 4 adet cep telefonu, 3 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet simkart, 1 adet hafıza kartı ve 7 adet çeşitli bankalara ait manyetik şeritli kart ele geçirildi. Vatandaşların bilgilerini ele geçirmişler Dijital materyallerde, şüphelilerin kendi aralarında yapmış oldukları yazışmalarda, telefonlarında ve bilgisayarlarında 3. kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (oltalama) banka sitesi hazırlamak amacıyla kullanılan görseller, fatura ve vergi ödemelerine ilişkin dekont ve ekran resimleri olduğu tespit edildi. Nasıl tuzağa düşürüyorlar? Şüpheli şahısların, sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını belirten banka reklamları yayınlayarak kişileri tuzağa düşürdükleri, sosyal medyada linklere tıklayan şahısları sahte bankacılık sitelerine yönlendirerek mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği ortaya çıktı. Kişilerin bu bilgilerle, başka şahıslara ait vergi borçları, fatura vs. ödemeleri gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. M.E.K.(20) , A.D.(36) ve E.B.(39), 03.03.2019 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, vatandaşların mağdur olmamaları için internet üzerinden yapmış oldukları bankacılık işlemleri esnasında bankaların URL adreslerini adres çubuğuna yazarak giriş yapmaları, sosyal medyada karşılaştıkları banka reklamları üzerinde yer alan hediye, ödül vs. kazanabileceklerini vaat eden paylaşımlara temkinli yaklaşmaları gerektiği ifade edildi.

