ODTÜ akademisyenleri açık mekanda bilimsel söyleşiye katıldı Haberi

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-Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop'un konuşmasından detay

-Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop ile röportaj



( MARDİN ) MARDİN



- ODTÜ'lü akademisyenlerin halka açık mekanlarda bilimsel söyleşilerinden oluşan 'Bilim Kafe' etkinliğinde, Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop, 'Mutfakta bilim mi olurmuş?' başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri ve mutfak deneyimleri hakkında Mardin’de söyleşi gerçekleştirdi. ODTÜ Bilim Kafe etkinliğinin dokuzuncusu insanlığın ilk mutfak kültürünün oluştuğu Mezopotamya'da yer alan Mardin'de yapıldı. Mardin Müzesi-Müze Kafe'de yapılan etkinliğe ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, Doç. Dr. Mecit Halil Öztop ile Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan ve çok sayıda bilim meraklıları katıldı.

Öztop, Bilim Kafe katılımcılarını 'Mutfakta Bilim mi Olurmuş?' başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri, mutfak deneyimleri ve gıda mühendisliği hakkında bilgilendirdi. Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztop, her gıdanın içerisindeki besin öğelerinin birbirleriyle farklı şekillerde reaksiyona girdiğini ve bu reaksiyonların mutfağın bilimini oluşturduğunu belirtti.

Sokak sütü ile pastörize süt kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunan Öztop, sokak sütünün fazla kaynatılması halinde besin değerlerinin nispeten kaybedileceğini vurguladı. Sokak sütüne bazı durumlarda nişasta ya da su gibi maddelerin karışımının katılmasının kimyasal bir zararının bulunmadığına ancak sütün besin değerini düşürdüğüne işaret eden Öztop, "Bu maddeler sokakta satılan sütün raf ömrünü uzatmak veya seyreltiği için kıvamını artırmak için kullanılıyor. Biz sütten protein almak isterken aslında nişasta almış oluyoruz. Bu da sütün 'sihirli' içecek özelliğini kaybolmasına sebep oluyor” dedi.

Sütün doğru şekilde kaynatıldığı takdirde evde de yoğurt yapılabileceğini dile getiren Öztop, ev yoğurtlarının mayalanması sırasında içine süt tozunun eklenmesiyle daha koyu kıvamlı yoğurt elde etmenin mümkün olduğunu anlattı. Öztop, "Evde sütü kaynatma işlemi sırasında yüksek sıcaklıklara çıkılabiliyor ve süt 10 dakikadan fazla kaynatıldığında besin değerinde azalma oluyor. Ancak mikropları öldürmek için de kaynatmak gerekiyor. Bu yüzden diyoruz ki pastörize süt tüketimi daha güvenilir ve sütün değerini daha iyi koruyor“ diye konuştu.

Mısır şurubu veya nişasta bazlı şekerin normal şartlarda ekstra bir katkı maddesi barındırmadığını ancak şeker tüketiminin artmasına yol açtığından olumsuz bir imaja sahip olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından Mardin’de ODTÜ’ye ev sahipliği yapan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan’a hediyeler takdim edildi. (BS-AKK-Y)

