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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Ödenmeyen faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

Ödenmeyen faturalar nedeniyle susuz kalan köy halkı yardım bekliyor

Köy halkından görüntü

Ticari Araç 

-Ellerinde bidonlarla çeşmeye giden vatandaşlar
-Çeşmede uzunkuyruk görüntüleri
-Vatandaşların el arabası ile su taşıması
-Vatandaşın hafif ticari araçla su taşıması
-Vatandaşların çeşmeden su doldurması
-Vatandaşlar ile Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

-Aksaray’ın merkeze bağlı Sevinçli köyü hidrofor elektriğinin kesilmesiyle susuz kalırken, sokak çeşmelerinde uzun kuyruklar oluştu. Aksaray'ın merkeze bağlı 550 hane ve bin 800 nüfuslu Sevinçli köyünde yaklaşık bir haftadır su sorunu yaşanıyor. Ödenmemiş faturalar nedeniyle bu hale düştüklerini anlatan köy sakinleri, ellerinde bidonlarla sokak çeşmesinde su sırası bekliyor. Emet Yeşil (65) ise, “Şimdi araba tutuyoruz, arabayla çekiyoruz suyumuzu. Ne yapalım?” ifadelerini kullandı. Köy halkı sorunlarına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
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