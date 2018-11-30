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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ödemiş'teki trafik kazası davası - İZMİR

Ödemiş'teki trafik kazası davası - İZMİR

- İzmir 'deki trafik kazası davası - Ödemiş Adliyesi'nden detaylar - Kazada hayatını kaybeden kişilerin babaları - Müştekilerin avukatı Burak Temur ile röportaj - Kazadan yaralı olarak kurtulan Mustafa Er ile röportaj İzmir 'deki trafik kazası davasıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanık Anıl K, kazada yaralanan Mustafa Er ve ölenlerin aileleri ile avukatları katıldı.
Sanık Anıl K, kaza günü gittiği yolu kestirme olduğu gerekçesiyle tercih ettiğini, dur işaretini görmediğini belirterek, "Kazadan sonra büyük şok yaşadım. Hız konusunda bir şey söyleyemeyeceğim, fren yapıp yapmadığımı da hatırlamıyorum. Buranın kavşak olup olmadığını da tam anlayamadım. Fren yapmama fırsat bile olmadı. Çok pişmanım. Kazada ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Sağduyulu davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Olaydan yaralı kurtulan Mustafa Er ise, kaza anını hatırlamadığını, olayın etkisinden hala kurtulamadığını, sanığın halen hayatına ve işine normal biçimde devam ettiğini görmenin kendisini üzdüğünü ifade etti.
Müşteki avukatının sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.Ödemiş'te İzmir Büyükşehir Belediyesine taşeron iş yapan firmaya ait ve Anıl K. (31) yönetimindeki 34 AEL 995 plakalı kamyonet, 27 Mart'ta Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde Melih Delgin'in (26) kullandığı 35 D 6922 plakalı otomobile çarpmış, kazada 3 kişi ölmüş 1 kişi de yaralanmıştı.Kaza sonrası tutuklanan Anıl K, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Başsağlığı Trafik Kazası Irak Trol 

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