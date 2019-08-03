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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ödemiş'te trafik kazası: 8 yaralı - İZMİR

Ödemiş'te trafik kazası: 8 yaralı - İZMİR

- İzmir 'de trafik kazası - 1'i ağır 8 yaralı - Kaza yerinden görüntüler - Ödemiş Devlet Hastanesi acil servisi önünden görüntüler İzmir 'de trafik kazası: 1'i ağır 8 yaralı - Ödemiş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralananlar arasında bulunan 2 çocuktan birisinin hayati tehlikesi sürüyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.Ercan Ünlü (44) yönetimindeki 09 BH 884 plakalı otomobil, Ödemiş - Kiraz kara yolu Gereli Mahallesi yakınlarında, Olcay Çakar'ın (40) kullandığı 09 L 9002 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Haydar Ünlü (51), Ümmü (48) ve Eyyüp Hepel (45) ile Güssün (40), Esra (10) ve Ezgi Çakar (4) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Esra Çakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Öte yandan, sürücü Ercan Ünlü'nün eşinin hastalığı nedeniyle dün vefat ettiği ve bugün toprağa verildiği öğrenildi.

Acil Servis Trafik Kazası 

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