Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ödemiş'te trafik kazası: 2 yaralı - İZMİR

Ödemiş'te trafik kazası: 2 yaralı - İZMİR

- Ödemiş motosiklet kazası - 1 ağır 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiÖdemiş'te trafik kazası: 2 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yarbay Caddesi üzerinde Semih Tabaklar yönetimindeki 35 AET 060 motosiklet, Ayşe Kolcu idaresindeki 35 RA 190 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Motosiklet sürücüsü Tabaklar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Motosiklet Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı