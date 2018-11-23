Ödemiş'te trafik kazası: 2 yaralı - İZMİR

- Ödemiş motosiklet kazası - 1 ağır 2 yaralı - Kaza yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiÖdemiş'te trafik kazası: 2 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yarbay Caddesi üzerinde Semih Tabaklar yönetimindeki 35 AET 060 motosiklet, Ayşe Kolcu idaresindeki 35 RA 190 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Motosiklet sürücüsü Tabaklar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.