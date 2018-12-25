Ödemiş'te sağanak - İZMİR

- Su basan yerlerden detay - Araçların geçişi - Zarar gören yollardan detayÖdemiş'te sağanakİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak bazı mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi.İlçede gün boyu devam eden sağanak sonrası Yeniköy Mahallesi, Kurucuova Mahallesi'nde ve Ödemiş - Tire yolunda su birikintileri oluştu.Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.Kurucuova Mahallesi sakinlerinden Musa Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle yollarda oyuklar oluştuğunu söyledi.
Yağışın özellikle öğleden sonra arttığını dile getiren Çakar, "Arazi ve tarlalar sular altında kaldı." dedi.