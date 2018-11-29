Ödemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi - İZMİR

- Ödemişte etkili olan yağış - İlçe merkezinden detay görüntülerÖdemiş'te sağanak hayatı olumsuz etkilediİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.İlçe genelinde tıkanan mazgallar, belediye ekiplerinin müdahalesiyle açılırken, su birikintileri nedeniyle ilçede trafik aksadı.Atatürk Mahallesi'nde bir çam ağacı kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.Zafer Mahallesi Muhtarı Mehmet Karaceviz, yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle bazı sokaklarda rögarların tıkandığını belirterek, " İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU ekipleri gelerek mahallemizde rögarları açtı. Bazı mevkilerde yağışın etkili olması nedeniyle cadde ve sokaklarda araçlar geçmekte biraz zorluk yaşadı." diye konuştu.