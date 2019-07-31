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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ödemiş'te inşattan düşen işçi yaralandı - İZMİR

Ödemiş'te inşattan düşen işçi yaralandı - İZMİR

- Ödemiş'te inşattan düşen işçi yaralandı - İşçinin düştüğü binadan görüntü - Ödemiş devlet hastanesi acil servis önünden görüntülerÖdemiş'te inşattan düşen işçi yaralandıİZMİR (AA) - Ödemiş'te inşaattan düşen bir işçi yaralandı.Üçeylül Mahallesi Mevlana Caddesindeki bir inşaatta çalışan İsa Tepe, ( 32) kontrolünü kaybederek ikinci kattan zemine düştü.Yaralanan işçi, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil Servis Hastane Nadan Devlet Hastanesi Trol 

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