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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ödeme yöntemleri konferansı

Ödeme yöntemleri konferansı

Rektör Ayrancı konuşması

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

Alışkanlık İngiltere Sosyal Medya Öğrenciler Saldırı 


- Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Medya ve Girişimcilik Topluluğu tarafından ödeme yöntemlerine yönelik konferans düzenlendi.
Yapılan konferansta ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, “Bizim için gerçekten heyecan verici bir gün. Bozulmuş dünya düzenine karşı üniversite aklı olarak bir şey yapmak zorundaydık. Yakın zamanda Türkiye ekonomisi finansal bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Onun etkilerini biz şu anda da hissediyoruz, takip ediyoruz. Bu saldırıya karşı yapılması gerekenler var. Ya bir alelade kınama metniyle iletecektik. Acaba biz üniversite aklıyla ne bulabiliriz diye düşündük ve şunu bulduk: Aslında bizim ceplerimizde bunlar banka kartları üzerinde bazı küresel kartellerin omuzları var. Biz yaptığımız her ödemede belirli bir komisyon oranını bizim bilgimiz dışında belki de yabancı küresel şirketlerin kasasına akıyor. Bunun yanında başka sorunlarda çok kolay bir şekilde lokasyonunu da tespit edebiliyorlar. Tüketim alışkanlıklarımızı tespit edebiliyorlar, ne kadar borçlu ne kadar alacaklı olacağımızı öğrenebiliyorlar” dedi.
Rektör Ayrancı aynı zamanda İHA'ya teşekkür ederek, "Ayrıca İHA temsilcilerine teşekkür ederim. Biz bu konuyu ilk kez basın dünyasına taşıdığımızda bunu haber değeri olacak şekilde bütün basına duyurdular ve sosyal medya mecralarında ve kendi sayfalarında bunu görebilirsiniz" şeklinde konuştu.
Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz ödeme yöntemlerinden bahsederek, “İlk temassız kart Avrupa Birliği temassız kart 2006 yılında çıkarıldı. Kartlarımızı kullanırken girdiğimiz şifreyi biz onu 2007 yılında İngiltere ve Fransa'dan sonra Türkiye olarak 3. olarak yüzde yüz migrasyonumuzu tamamladık. Kartlı işlemlerin ne kadar güvenli olduğunu yapılmasını sağlamışız. Amerika hala yüzde 60 şifreli işlem yapamıyor. Dijitalleşmenin önemiyle bizim şirketimiz dijital ödemelere yatırım yapmaya başladı.
E-ticaret toplam ödemelerin yüzde 16’sını geçmiş durumda şu anda. Şu anda Konya’da metroda otobüste yapmanızı sağlıyor” ifadelerine yer verdi. ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonunda yapılan programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
(HÇ-
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