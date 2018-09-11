Ödeme sözü alınca eylemden vazgeçtiler - İSTANBUL

- Belediye önünde toplanan işçilerden detaylar - İşçilerle röportajÖdeme sözü alınca eylemden vazgeçtiler - Maaşları ödenmediği gerekçesiyle belediye önünde toplanan bir grup işçi, Şişli Belediyesi yetkililerince ödeme sözü verilmesinin ardından eylemden vazgeçtiİSTANBUL (AA) - Şişli Belediyesi'nin maaşlarını ödemediği gerekçesiyle belediye önünde eylem yapmak için toplanan bir grup işçi, ödeme sözü verilmesinin ardından dağıldı.Çağlayan'daki belediye binası önünde toplanan belediyenin temizlik işleri birimine bağlı yaklaşık 100 işçi, uzun zamandır maaşlarının ödenmediğini ileri sürerek, basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.Belediye önüne gelen DİSK/Genel - İş İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Şenol Erdem, işçiler adına belediye yetkilileriyle görüştü.Erdem, görüşmenin ardından Şişli Belediyesi tarafından saat 15.00'te çalışanların maaşlarının ödenmesi konusunda söz aldıklarını belirterek, işçilerden eyleme son vermelerini istedi. Bu sırada bazı işçiler duruma tepki gösterdi.İşçiler, açıklama üzerine belediyenin önünden ayrıldı.