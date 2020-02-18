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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Odasında vurulan müdür olay anını anlattı İzle

Odasında vurulan müdür olay anını anlattı İzle

MÜDÜR İLE RÖPORTAJ

Güvenlik Görevlisi Silahlı Saldırı Okul Müdürü Saldırı 

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( ANKARA )- Müdür Şerafettin Ali Gürüler:-"Hatır sordum, nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" ANKARA

- Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesi'nin Okul Müdürü Şerafettin Ali Gürüler, yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Gürüler, "Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" dedi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı. Omuzundan yaralanan Gürüler, “Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı. Boğuşmasa yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince intihar etti. Benim önümde intihar etmedi” diye konuştu.
Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü.

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