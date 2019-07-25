Odaların düzenlediği Mesleki Eğitim Kursları istihdama katkı sağlıyor

-Protokolün eğitim alanlarını gezmesi

-Kursiyerlerin çalışmalarından görüntü

-Muharrem Karabacak'ın konuşması

-Mehmet Günbaş'ın konuşması

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) ve Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında imzalanan 2. Etap Projesi kapsamında düzenlenen kursların tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB), Konya Mobilyacılar Odası, İŞKUR ve Uluslararası Çalışma Örgütü işbirliğiyle düzenlenen ve ara eleman yetiştirmek için gerçekleştirilen mesleki eğitim kurslarının 2. Etap Proje tanıtım toplantısı Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı mesleki eğitim merkezinde başladı.

Proje kapsamında Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için iş oluşturma ve girişimcilik fırsatları projesi doğrultusunda satış görevlisi ve diksiyon, mobilya döşeme ve kesim elemanı, ahşap montaj elemanı kursları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, kalifiye eleman yetiştirilmesi ve istihdama destek sağlanması adına bu tür proje ve kursların önemine değindi. Başkan Karabacak, “Bugün burada CNC dahil olmak üzere mobilya döşeme, satış, pazarlama ve diksiyonla ilgili kurslarımız devam ediyor. Gördük ki çok başarılı bir kurs ve burada Mobilyacılar Odamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü aranan eleman anlamında 46 tane şuan iş piyasasının, iş aleminin ihtiyaç duyduğu arkadaşlarımız burada eğitimlerini başarıyla bitirmiş oldular. Bundan sonraki süreç içerisinde de inşallah buradan mezun olan kurslarını bitirmiş olan kursiyerlerimiz mobilyacılık sektöründe iş garantisiyle de faaliyetlerini yürütmüş olacaklar. Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Meslek adına büyük bir proje” Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Günbaş ise, “Burada yaptığımız proje, meslek adına büyük bir proje. Buradaki elemanlar inşallah Konya ekonomisine katkı sağlarlar. Gerek Suriyeli arkadaşlarımız olsun gerekse Türk vatandaşlarımız olsun artık ‘Ben her işi yaparım’ devri bitti. Bundan sonra herkes kalifiyeli eleman arıyor. Bu neticede bizde burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımızın iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Bize destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Toplantıda Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, ILO Türkiye Temsilcisi Pelin Ertamam ve İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş konuşma yaparak projede emeği geçenlere teşekkür etti. Program, eğitim merkezinin gezilmesi, buraya alınan CNC takım tezgahları ve mobilya imalatında kullanılan makinelerin tanıtımının yapılmasıyla sona erdi. Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, ILO Türkiye Temsilcisi Pelin Ertamam, İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Oda Yöneticileri, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, eğitmenler, tercüman ile esnaflar katıldı.

Proje kapsamında, 20 Mayıs 2019 tarihinde başlayan satış görevlisi ve diksiyon, mobilya döşeme ve kesim elemanı, ahşap montaj elemanı kursları, 3 Ekim 2019 tarihinde tamamlanacak. Kurslar toplamda bin 272 saat (189 gün) olarak devam edecek. Mesleki eğitim kurslarında 40’ı Suriyeli, 20 ev sahibi Türk topluluklarından oluşan toplam 60 kişi eğitim görüyor. Eğitimler günde 6 ile 8 saat, haftada 30 ile 40 saat olarak yapılıyor. Kurslar boyunca kursiyerlerin iş kazası ve genel sağlık sigortaları yapılarak, kendilerine günlük 35 lira cep harçlığı da veriliyor.

