Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öcalan lehine sloganlara Nevruz komitesi geçit vermedi Haberi

Öcalan lehine sloganlara Nevruz komitesi geçit vermedi Haberi

Alan çevresindeki güvenlik önlemleri

Güvenlik Önlemi Nevruz Tertip Komitesi Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Polisin arama yapması
-Detaylar
-Alandan görüntüler
-Öcalan lehine sloganlar
-Nevruz ateşinin yakılması
-Detay görüntüler

( ADANA )- Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortak düzenlediği Nevruz kutlamasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı ADANA

- Adana’da HDP ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları'nın ortak düzenlediği Nevruz kutlamasına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda saat 12.00’da kutlama için yaklaşık 3 bin kişi sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yaptı. Nevruz alanına çıkan yollar bariyerlerle kapatılırken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Katılımcılar 2 arama noktasında alana girerken polis ekipleri terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan fotoğraflarına izin vermedi. Yaşları 18’den küçük 2 kişinin de alana Öcalan fotoğrafı sokmaya çalışması üzerine polisin şahısları gözaltına aldı. Ayrıca dün gece, Nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın altında ve çevresinde bomba araması yapıldı. Kurulan platformdan Kürtçe müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekip, nevruzu kutlamaya başladı.
Nevruz alanını dolduranlar, zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Bu sırada tertip komitesinin uyarması ile platformdan müzik sesi verilerek, slogan sesleri bastırıldı. Bazı vatandaşların da PKK'yı simgeleyen paçavraları salladığı görüldü.
Nevruz etkinliğinin saat 17:00’a kadar sürmesi bekleniyor. (UMT-
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı