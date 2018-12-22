Ocakta unuttuğu yemek evi yaktı - İZMİR

- İtfaiyenin yangına müdahalesi - Evin içindeki harabiyet - Ev sahibinin olayı anlatmasıOcakta pişen yemeği unutunca evi yandıİZMİR (AA) - Ödemiş'te bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.Bademli Mahallesi'nde Ahmet Tufan Başer'e ait müstakil evde mutfak bölümünde yangın çıktı.Dumanı fark eden evin bahçesinde çalışan Tufan'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.Yangının mutfakta tüpe konulan yemekten çıktığı belirlendi.Başer gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağa koyduğu yemeği bahçede çalışırken unuttuğunu ve evden çıkan alevleri görünce hatırladığını ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.