Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Obrukların turizme kazandırlması isteniyor - KONYA

Obrukların turizme kazandırlması isteniyor - KONYA

- Obrukların havadan görüntüleri - Obrukları ziyaret edenlerden görüntüler - NEÜ öğretim görevlisi Recep Bozyiğit'in açıklamalarıObrukların turizme kazandırılması isteniyorKONYA (AA) - Karapınar ilçesinde, yerin altında zamanla eriyen kalker taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşan obrukların turizme kazandırılması isteniyor.Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Recep Bozyiğit, yaptığı açıklamada, obrukların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kadar obruğun dünyanın hiçbir yerinde yan yana olmadığını ifade eden Bozyiğit, şunları kaydetti:"Obrukların Karapınar'da yoğunlaşması bir dezavantaj gibi gözükse de bunları tersine çevirebilecek projeler geliştirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle Karapınar ve çevresinde obruk sayısına baktığımız zaman dünyada böyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Yurt içi ve yurt dışında bulunan girişimci arkadaşlara buradan çağrı yapmak istiyorum. Buradaki obrukların film platformu sahası olarak kullanılabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu sahanın değerlendirilmesini bekliyoruz. Turizm şirketlerinin de burada obruklar arasında bağlantı kurarak safari turları yapabilmelerini sağlamalıyız. Obrukların eko turizme kazandırılması gerekir. Doğal ve kültürel yapımızı tanıtarak hem yurt içi hem de yurt dışından gelen misafirleri ağırlayıp, Karapınar'ın ekonomisine katkı sağlayacağımıza inanıyorum."

İsaf Öğretim Görevlisi Yurt Dışı 

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı