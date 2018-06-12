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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
O teröristlerden 2'si daha gri listede çıktı

O teröristlerden 2'si daha gri listede çıktı

Gri listedeki teröristlerin fotoğrafı

Şehit El Bombası Keskin Nişancı Terör Örgütü Teröristler 

-7 teröristin öldürüldüğü yerden dumanlar çıkması
-Genel

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik F-16 savaş uçaklarının desteği ile düzenlenen operasyonda öldürülen 7 teröristten 2'sinin daha 300 bin TL ödüllü gri listede çıktığı öğrenildi. Daha önce de yine gri listede aranan ve Dozer Operatörü Mehmet Özdemir'i şehit eden örgütün sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu olan “Miros” olarak bilinen Suriyeli “Rojava” kod adlı Kaniar Müslim olduğu ortaya çıkmıştı. 2 Haziran'da Tunceli'nin merkez kırsalında, İnsansız Hava araçlarının tespit ettiği 7 kişilik terörist gruba yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatılmış 2 F16'nın desteği ile hepsi ölü olarak ele geçirilmişti. Operasyon sonrası etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet el telsizi, 1 adet şemsiye, 203 adet Kaleşnikof mühimmatı, 11 adet Bixi mühimmatı, 197 adet 5.56 mühimmat, 5 adet el bombası, 14 adet şarjör, 2 adet el dürbünü ve yola döşenmiş 200 kilogram EYP ele geçirilerek imha edildi. Gri listede çıkan terörist sayısı 3 oldu Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden terör arananlar listesinde yer alan örgütün sözde Doğu Merkez Gücü Sorumlusu Kurtay Rojava kod adlı Kaniar Müslim isimli terörist olduğu belirlenmişti. Operasyon kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Yapılan incelemede teröristlerden 2'sinin daha gri listede olduğu tespit edildi. O teröristlerin birinin "Taylan" kod adlı Erkan Ordu diğerinin ise Ramazan Yosugey olduğu belirlendi. 3'ü 300 bin TL ödüllü gri listede çıkan terörist grubun, 21 Nisan'da Pülümür yolunda dozer operatörü Mehmet Özdemir'i şehit ettiği de ortaya çıkmıştı.
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