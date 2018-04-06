O terörist, Şam'da eğitim almış İzle



- Tunceli'nin Pülümür kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 4 milyonlira ödüllü "Kırmızı" listede aranan Panzer kod adlı Medeni Sayılgan isimli teröristin 1997 yılında Suriye'nin başkenti Şam'da eğitim aldığı ortaya çıktı. Tunceli Valiliği, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonuyla Pülümür İlçesi kırsalında yapılan operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 4 milyon lira ödüllü "Kırmızı" kategori de aranan Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan, Gri listede yer alan Soro Amed kod adlı Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt ile birlikte 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı. Öldürülen terörist grubunun içerisinde yer alan kırmızı listedeki Sayılgan'ın, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 askerin, 2 trafik polisinin ve bir teğmen eşinin şehit edilmesi olayları ile 16 ayrı terör suçunu işlediği belirlenirken, detaylar da çıkmaya devam ediyor. Muş'un Korkut nüfusuna kayıtlı kırmızı listedeki teröristin,1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı, 1993 yılında sözde Garzan eyaleti olarak adlandırdıkları bölgede bir askeri panzere saldırı gerçekleştirdiği için o ismi kod olarak aldığı ortaya çıktı. Şam'da eğitim almış, HPG Askeri konsey üyesi olmuş 40 yaşındaki teröristin 1997 yılında Suriye'nin başkenti Şam'a giderek terör örgütü PKK'nın siyasi eğitimini aldığı ardından örgütün eylemlerini gerçekleştirdiği HPG'de yer alarak sözde askeri konsey üyesi olduğu belirlendi. Çok sayıda eyleme katılan azılı teröristin, ilk önce sözde Batman ve Bitlis'in tamamı, Siirt'in Baykan, Şirvan, Kurtalan ilçelerinin bir kısmı ile Van'ın Bahçesaray, Hizan, Gevaş ilçelerini kapsayan alan sorumlusu olduğu 2014 yılından itibaren ise sözde Erzurum Eyalet sorumluluğuna getirildiği ortaya çıktı. MİT'in başarılı çalışması sonucu teröristlerin kaldığı Pülümür ilçesi kırsalında yerin altındaki sığınak nokta olarak tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timlerin bölgeyi tamamen çevirdiği öğrenildi. Yaklaşık 24 saatlik titiz bir operasyon sonucu teröristlerden 4'ü sığınak dışında, 3'ünün ise sığınak içerisinde etkisiz hale getirildiği öğrenildi. (FÇ-HİV-

