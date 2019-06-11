O teknenin kaptanına gözaltı, kadın sahibine soruşturma

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( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Bursa’da yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü birinin 12 saat sonra canlı kurtarıldığı birinin ise halen arandığı teknenin kaptanı gözaltına alınırken, kadın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan kaptan Tolga D. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan" adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü öğle saatlerinde Kurşunlu Mahallesindeki yat limanına gelen 4’ü çocuk 10 kişilik grup, E.D. isimli kadına ait olduğu öğrenilen 1999 yapımı 6.5 metrelik tekne ile denize açıldı. Tekne limanlar bölgesi açıklarına geldiği sırada teknede bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaman Şipka ile Natalie ve Serdar Sincan çifti yüzmek istediklerini belirterek denize atladı. 3 kişinin denizde yüzdüğü sırada esen poyraz rüzgarı sebebiyle tekne bir müddet sürüklendi. Yüzen 3 kişinin tekneden uzaklaştığını farkeden kaptan Tolga D. tekneyi çalıştırıp yanlarına gitmek istedi. Ancak tekne çalışmadı. Teknedeki halatı yüzen 3 kişiye doğru atıp onları tekneye çekmek isteyen kaptan, halat kısa gelince bunda da başarılı olamadı. Bunun üzerine Tolga D. cep telefonundan 158 Sahil Güvenlik hattını arayarak acilen yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Gemlik’te devriye görevinde bulunan TCSG-17 yönlendirilerek, olay yerine intikal etti. Teknede bulunan 4’ü çocuk 3’ü yetişkin ve tekneyi alarak kıyıya getirdi. Havanın kararması ve şiddetli rüzgar sebebiyle tekneden ayrıldıktan sonra gözden kaybolan 3 kişide gece boyu bulunamadı. "Üşüyünce suya girdim" Havanın aydınlanmasıyla birlikte devam eden arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCSG-25 botu tarafından 12 saat sonra Yaman Şipka, Altıntaş açıklarında deniz üzerinde canlı olarak bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin fark ettiği Şipka, can simidi atılıp tekneye çekildi. 12 saat sonra kurtarılan Şipka, izlediği televizyon programları sayesinde hipotermi konusunda bilgi sahibi olduğunu, üşüyünce suya girdiğini ısındıktan sonra yüzeyde kalmaya çalıştığını yüzmeye çalışarak kendini yormadığını anlattı. Boğulma vakası zannettiler kayıp Rus kadın çıktı Eşi Serdar Sincan ve Yaman Şipka ile suya atlayan 45 yaşındaki lisanslı yüzücü Natalie Sincan’ın üzücü haberi yaklaşık 20 saat sonra geldi. Mudanya sahilinde denize giren bazı vatandaşlar kıyaya 20 metre mesafede su üzeride bir kadının yattığını fark edip suya girdi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini zanneden vatandaşları kadını kıyaya çıkarıp 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçirdiği zannedilen kadını Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hayatını kaybettiği anlaşılan kadının bir gündür denizde kayıp olan Rus asıllı Natalie Sincan olduğu fotoğraflarından tespit edildi. Denizden 12 saat sonra sağ olarak çıkan Yaman Şipka’ da İhlas Haber Ajansına yaptığı özel röportajda Natalie Sincan ile suda bir müddet sohbet ettiklerini daha sonra Natalie Sincan’ın gözden kaybolduğunu söyledi.



2 gündür bulunamıyor Öte yandan Natalie Sincan ile birlikte suya atlayan eşi Serdar Sincan’dan halen haber alınamıyor. 2. gününe girilen Serdar Sincan’ı arama çalışmalarına 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ile devam edildi. Gece Kumla ve gündüz kurşunlu önlerinden gelen cansız beden ihbarları değerlendirilirken Serdar Sincan’a canlı yada cansız ulaşılamadı. Öte yandan Bursa’da ünlü bir börek firmasının sahibi olduğu öğrenilen Serdar Sincan’ın 100 bin liraya satılık olan tekneyi görmek ve denemek için denize açılmak istediği, denize açılmadan öncede teknenin arızasının bulunduğu arıza giderildikten sonra denize açıldığı iddia edildi. Bu arada aynı marinada teknesi bulunan bazı kişiler de aynı teknenin daha önce bir kez battığını, bir kez de ön kısmından yandığını iddia ettiler. Halen kayıp olan Serdar Sincan'ın en son Yaman Şipka'ya "Sonumuz böyle mi olacaktı?" dediği belirtildi. Teknenin kaptanına gözaltı, sahibine soruşturma Yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü birinin birinin ise halen arandığı teknenin kaptanı Tolga D. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Tolga D. "Birden fazla kişinin taksitle ölümüne sebebiyet vermek, 1 kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek ve deniz güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Öte yandan teknenin sahibi olduğu öğrenilen E.D. isimli kadının da ifadesinin alındığı Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

