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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
O sürücüyle köpeğin sahibi buluştu

O sürücüyle köpeğin sahibi buluştu

-güvenlik kamerası kaza anı

İhlas Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Helal 

--yaralı köpekten detay
--Sürücü ve köpeğin sahibiyle röportaj

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da otomobiliyle köpeği ezerek yaralanmasına sebep olan Ufuk Taçkan, “Köpeğin yaralandığını bugün öğrendim. Köpeğin sahibi bugün beni iş yerinde ziyaret edip durumu anlattı. Biz de çok üzüldük. Hem yavruyu görmek, hem de sahibinden helallik almak için buraya geldik” dedi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, dükkandan aniden fırlayan köpeği ezerek yaralanmasına sebep olan sürücü, olayın ardından ezdiği köpeğe bakmak yerine uzaklaşmayı tercih etmişti. O sürücü bugün İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuştu.
Başına talihsiz bir olay geldiğini söyleyen Ufuk Taçkan, “Sabah işime gitmek için buradan geçerken birden bu yavru önüme atladı. Önüme atlayınca panikledim, elim ayağım boşaldı. Sonra el kol hareketleri yaptım köpek nerde diye. Oradaki arkadaşlar altında deyince arabayı geri vitese taktım. Sonra bu yavrucağız içeriye doğru panik halinde koştu. Bende oradakilere köpekte bir şey var mı dedim. Çünkü canlı bir şekilde önümden geçti, korktu herhalde. Yuvasına gitti diye düşündüm. Arkadaş da bir şey yok deyince yoluma devam ettim” diye konuştu.
Her sabah kaza yerinden geçtiğini, yavru köpeği ve başka birini görmediğini ifade eden Taçkan, “Köpeğin yaralandığını bugün öğrendim. Köpeğin sahibi arkadaş bugün beni iş yerinde ziyaret etti, durumu anlattı. Biz de durumdan çok rahatsız olduk, çok üzüldük. Hem yavruyu görelim, hem de sahibinden helallik alalım istedik. Çok üzüldüm, sonuçta bu bir canlı. Bu canlının da insanlar üzerinde bir hukuku var. Çok üzüldüm, hatta kendisinden bile özür diledim. Sahibinden de tekrar özür diliyorum" dedi.
Taçkan’ın Askania’ya çarpıp kaçmadığını, gelip kendisinden özür dilediğini söyleyen köbek sahibi Fırat Aydın, “Buradaki esnaf arkadaşlara sormuş köpekte bir şey var mı diye. Olmadığını söyledikleri için gitmiş. Bunun üzerine Ufuk ağabeyle haberleştik. Sağ olsun geldi. Köpeğimizin şu an sağlığı iyi. Şimdi beraber gidip şikayetimizi geri alacağız” diye konuştu.
(FÇ-MŞ)
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