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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
O sürücünün ehliyetinden 30 puan düşürüldü, para cezası uygulandı İzle

O sürücünün ehliyetinden 30 puan düşürüldü, para cezası uygulandı İzle

-arşiv görüntü-

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

Para Cezası Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Elazığ’da trafikte uzun süre zikzak çizerek ilerleyen ve tehlike oluşturan motosikletli sürücüye polis ekipleri hem para cezası yazdı, hemde ehliyetinden 30 ceza puanı düşürdü. Alınan bilgiye göre, merkez Zübeyde Hanım Caddesi’nde zikzak çizerek ilerleyen motosiklet, trafikte tehlike oluşturdu. Hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, araçları sağlı ve sollu geçerek hızla gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 45 plakalı motosikletin sürücüsünü tespit ederek işlem yaptı. Sürücünün ehliyetinden 30 ceza puanı düşürülürken, trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulandığı bildirildi.

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