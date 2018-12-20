O ilde toplu taşıma araçlarına kamera zorunluluğu İzle

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-İzmir'den toplu taşıma araç görüntüleri(Arşiv)



( İZMİR )- Blink A.Ş. Gelen Müdürü Jülide Ulucan Onsun:- "Kayıt yapacak cihazların araç içinde kullanılacak olması sebebi ile titreşime dayanıklılığı, sağlamlığı, güvenilirliği, kayıt kalitesi ve uluslararası standartlara uygun olması çok önemli"- İzmir'de toplu taşıma araçlarında kamera zorunlu hale getirildi İZMİR



- İzmir’de yolcu taşımacılığı yapan servis, minibüs ve taksilere yılbaşından itibaren güvenlik kamerası takılma zorunlu hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Jülide Ulucan Onsun, "Burada önemli olan kayıt yapacak cihazların sağlamlığı, güvenilirliği, kayıt kalitesi, uluslararası standartlara uygun olması" dedi.

İzmir’de yolcu taşımacılığı yapan servis, minibüs ve taksilere yılbaşından itibaren güvenlik kamerası takılma zorunluluğu getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi araç sahiplerine kamera alacakları firma konusunda baskı yaptığı iddiaları ile ilgili açıklama geldi.Konuyla ilgili açıklama yapan Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Jülide Ulucan Onsun, “İçişleri bakanlığımızın Türkiye'deki taksi, minibüs, dolmuş, servisler gibi ticari araçların mobil kayıt sistemlerinin takılmasına dair bir genelge yayınladı. Bu genelge gasp, Özgecan Aslan cinayeti olayına benzer olayların çözümü, terör gibi birçok konuyu kapsadığı için tüm illerde belediyeler tarafından UKOME tarafından bunun bir resmiyete dökülmesi için bir şartname oluşturularak karar alıp uygulanmasını yapmaları gerekiyor. Bu genelgeden dolayı İzmir’de belediye, Esnaf odalar birliği, Esnaf odaları başkanları, Ticaret odası, Emniyet müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon kuruldu ve bir şartname hazırlandı. Bu şartnamede esnafın en iyi cihazı en uyguna alması için uğraşıldı. Bu ürünler sadece ilk gün para verilip almak ile bitmediği, devamında sağlıklı şekilde çalışır durumda olması bu süreçte esnaf ek bir ücret ödememesi ve en az ücretle bu genelgenin yerine getirilmesi isteği ile yola çıkmışlar. Bu şartnameye bir çok firma başvurdu ve iki firma istekleri yerine getirebildi ve yetki yazısı aldı.Bu komisyon bu kadar esnaf tarafını düşünürken maalesef bazı kişiler tarafından 1200 liralık kameralar var onlarda aynı işi yapıyor diye bilgi eksikliği ile ortalıkta konuşmaları esnaf üzerinde sıkıntıya sebep vermiştir. 1200 liralık ürün dedikleri ev, ofis tipi dediğimiz kayıt cihazları ve kameralarıdır. Bunların hareket eden, titreşim ortamında kullanılacak cihazlar değiller ve aynı zamanda sanayi bakanlığının yayınladığı araç içi montaj ve tadilat yönetmeliğine uygun ürünler değil. Bunun anlamı şu; bu ürünler kesinlikle araç içinde kullanılamaz. Bu durumda İzmir özelinde açıklamak gerekirse esnafımızın ödediği ücret içinde sadece cihaz ücreti yok, aynı zamanda 36 aylık cihaza erişmek ve görüntü izlemek için ihtiyaç olan data hattı, 36 ay araç takip yazılımı ücreti, 36 aylık okul ve personel servis yazılımı, taksi çağırma yazılımı , 36 ay boyunca arızlara ücretsiz giderilmesi için bakım ücreti bulunmaktadır. Bu ücretlerin ayrı ayrı ödendiğinde 10.000 lira civarında iken İzmir’de 6000 TL'ler civarında. Türkiye genelinde genelge uygulandığında şehirlerde toplu taşıma araçları daha güvenli hale gelecek. Tüm şehirlerde bu sistemi kurarken UKOME’nin mutlaka seçtikleri ürün ve firmaları iyi incelemeleri esnafı düşünerek doğru karar vermeleri gerekmektedir. Bu sistemde en iyi seçenek ise merkez yazılımın tek olması ve firmaların bu yazılıma uygun olması. Bu genelgenin asıl amacı olay olduğunda yolcunun veya şoförün acil durum butonuna basınca emniyette bulunan merkez yazılımda alarm çalması ve o aracın iç görüntüsünün anlık görüntünün ekranda açması ve otomatik olarak merkeze kayıt etmesi. Bu durumda insani hataların önüne geçmekte ve olaya anında müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu tür istekleri mutlaka tüm belediyelerimiz düşünerek karar vermeleri hem esnafın parasını çöpe atmamış olacaklardır hem de merdiven altı dediğimiz firmaları bu tür özel ve önemli bir durumdan uzak tutmuş olacaktır" şeklinde konuştu.

Blink AŞ.'nin telekom sektöründe faaliyet gösteren köklü bir firma olduğuna dikkat çeken Onsun, "Firmamız Blink AŞ., Mıstaçoğlu şirketler grubuna bağlı bir firmadır. Mıstaçoğlu Şirketler Grubu 25 yılı aşkın bir süredir Telekom sektöründe faaliyet göstermektedir. Blink olarak biz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da tek noktada en yüksek adet mobil araç içi güvenlik kamera sistemi kurmuş bir firmayız. Bütün Türkiye'de Faaliyet gösteriyoruz, şu anda da birçok ilimizde projeler yapmaktayız” şeklinde konuştu.



