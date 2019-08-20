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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
O ayılar artık doğal ortamlarında

O ayılar artık doğal ortamlarında

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( BURSA ) -- Su kuyusunda mahsur kalan ayı ailesi bölgedeki doğal ortamına bırakıldı BURSA

Uyuşturucu Zeytinli Zeytinlik Üzüm Bağı Yavru Ayılar 


- Bursa'da yemek ararken 3 metrelik su kuyusuna düşüp mahsur kalan ve sonrasında bayıltılarak vinçle yukarı çekilen anne ve ayı ve 2 yavrusu aynı bölgedeki doğal ortamına bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesinde ormanlık alandan kırsal Heceler Mahallesi'ndeki Ahmet Çelik'e ait zeytin bahçesine yiyecek aramak için inen anne ayı ve 2 yavrusu, kullanılmayan su kuyusuna girince bir daha yukarı çıkamadı. Sabah zeytin bahçesine gelen Çelik, anne ve 2 yavru ayıyı su kuyusunda görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayıların yanına yaklaşamayınca durum Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere bildirildi.
Ayıların su kuyusundan çıkarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden gelen veteriner hekimler anne ayıyı iki farklı açıdan attıkları 4 adet uyuşturucu iğne ile bayıltıp, kuyunun içine indirilen demir kafese koydular. Bayıltılmayan yavru ayılar ise file ile yakalanarak annelerinin yanına konuldu. İtfaiye ekiplerine ait vinçle yukarıya çekilen demir kafes, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı araca yüklendi. Hayvanlar daha sonra ormanlık alanda doğal yuvalarına bırakıldı. Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Heceler Muhtarı Zafer Sevinç, "Ayılar köyün yakınındaki zeytinlik alana yiyecek aramak için inmişler. Düştükleri kuyunun yanında üzüm bağı var. Yavrulardan biri üzüm yemeye çalışırken kuyuya düşmüş. Anne ayı ve diğer yavruda peşinden aşağıya inmiş. Ayıları bayıltarak yukarıya çektik. Sağlık durumları iyiydi yavru ayıların ayaklarında ve yüzlerinde ufak çizikler vardı. Köyün üst kısmında ormanlık alana bıraktık" diye konuştu.
(UGR-MŞ)
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