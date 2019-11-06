Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
O anlar kamerada... Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti

O anlar kamerada... Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti

Güvenlik kamerası görüntüleri

Yabancı Dil Halk Otobüsü Güvenlik Kamerası Otobüs Şoförü Polis Ekipleri 

-Sokaktan aktüel detay görüntüler

( ESKİŞEHİR - ÖZEL)- Bankta oturan gençle önce tartıştı sonra yumruk attı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bir şahıs, trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra tesadüfen yolda görünce darp etti. Yaşanan darp anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgilere göre; olay İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak’ta yaşandı. Dün akşam saat 17.45 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir yabancı dil kursunda öğrenim gören ve aynı zamanda özel halk otobüsü şoförü olan O.K., dinlenmek için banka oturdu. Bir süre sonra yanına iddialara göre önceki gün trafikte tartıştığı B.A. ve 2 arkadaşı geldi. Ne olduğunu anlamayan genç, B.A. ile bir süre sözlü tartıştı. Ardından 3 şahsın ortasında ayağa kalkan otobüs şoförü, B.A.’nın yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle düşme tehlikesi geçiren gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kavgayı ayıran esnaf, O.K.’ya saldıran şahısları sokaktan uzaklaştırdı. Yaşanan görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olayda O.K.’nın şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (MK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı