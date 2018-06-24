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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

- Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Fenomen Sosyal Medya 


- Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini sosyal medya hesabından da paylaşarak, " Her şey Türkiye için" yazısını not düştü. Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği için oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımının altına ise ünlü isim;"Her şey Türkiye" için notunu düştü. (EY
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