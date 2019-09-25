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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nusret Mayın gemisi, TCG Alemdar gemisini boğaz geçişinde böyle selamladı

Nusret Mayın gemisi, TCG Alemdar gemisini boğaz geçişinde böyle selamladı

geminin geçişi

Uzunlu Zırhlı Araç Dolar Akkale 

-Nusret Mayın Gemisi'nin selamlaması

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Tuzla’da inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar Çanakkale Boğaz geçişi sırasında Nusret Mayın gemisi tarafından selamlandı. Gölcük Tersanesi Komutanlığında aslına sadık kalınarak 9 Ekim 2009 tarihinde inşa edilmeye başlanan, 27 Eylül 2010'da denize indirildikten sonra 8 Mart'ta Çanakkale'ye getirilen 38, 8 metre uzunluğundaki TCG Nusret Mayın Gemisi, Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel olarak kurulan iskelede, dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden biri olan TCG Sancaktar gemisini Çanakkale Boğaz geçişi sırasında Denizcilere ait yöntemle selamlandı. LST(Landing Ship Tank) model olan Sancaktar adlı geminin en büyük özelliği aynı anda 20 tankı çok uzaklardaki kıyıya ulaştırabilmesi. Toplam bin 200 ton ağırlığında zırhlı araç taşıma kapasitesine sahip TCG Sancaktar’ın inşası tamamlanırken, iç donanımının ve testlerinin ardından Türk donanmasındaki görevine başlayacağı öğrenildi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yaptırılan gemi, yüzde 70 oranında Türk mühendisliğinin ürünü. Sancaktar’da Milgem Projesi’ndeki savunma sistemleri kullanılırken, gemi, savunma sistemleri kadar üstün taşıma kapasitesi ile de dünyadaki pek çok örneğinden çok farklı. Denizaltılardan atılacak torpidolara karşı kendini savunabilen, savaş uçaklarına karşı sistemleri olan çıkarma gemisi 566 kişinin aynı anda barınabileceği kadar da büyük bir alana sahip olan TCG Sancaktar 36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sonrası Marmara Denizine yol aldı.
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