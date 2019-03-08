Nusret Mayın Gemisi 104 yıl sonra aynı rotada İzle

-Nusret Mayın Gemisinden görüntüler,

-TCG Nusret Gemi Komutanı Üsteğmen Bora Öykü Baran'ın bilgilendirme konuşması.



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de, Nusret Mayın Gemisi’nin 8 Mart 1915 tarihinde gerçekleştirdiği tarihi mayın döküşünü anmak amacıyla Erenköy Koyu’nda tören yapıldı. Nusret Mayın Gemisi’nin 8 Mart 1915 tarihinde mayın döşediği hattın üzerinde yapılan törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Adalet Komisyonu Başkanı Yemliha Karakoç ve protokol üyeleri katıldı.

Törende, TCG Nusret Gemi Komutanı Üsteğmen Bora Öykü Baran tarafından 18 Mart Deniz Zaferi’nin kazanılmasında en büyük paya sahip Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayın hattının tarihin seyrini nasıl değiştirdiği ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. TCG Nusret Gemi Komutanı Üsteğmen Bora Öykü Baran, "Çanakkale Savaşları'nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi, Dünya Harp Tarihine mal olmuş bir kahramanlık destanıdır. Bu zaferin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi’ne aittir. Nusret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu'nda kurduğu bu engel, Çanakkale Deniz Savaşı'nın ve tarihin akışını değiştirmiştir. Hafif sisli ve yağışlı 8 Mart sabahı saat 05.00'te Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutasında Nara'dan avara eden Nusret, Anadolu kıyısını izleyerek seyre başlamış, ve Boğaz'ı kapatan mayın hatları arasında emniyetle geçerek şuanda bulunduğumuz noktaya varmıştır. Nusret Mayın Gemisi, tam 104 yıl önce bu an, güvertesinde bulunan 26 mayını, ilerlemekte olduğumuz rota üzerinde ve aralarında yüzer metre olacak şekilde deniz seviyesinin 4,5 metre altına dökmüştür. Bacasından mümkün olduğunca az duman çıkartmak için önleme alan Nusret, hiç bir müttefik karakol gemisi tarafından tespit edilmeden 08.00'de Çanakkale önlerine demirlemiştir. Saat 10.00'a kadar süren sis ve yağmur geminin Çanakkale Boğazı girişinde bulunan düşman karakol gemileri tarafından görülmesini engellemiştir. Yüzbaşı Hakkı Bey'in komuta ettiği Nusret'in büyük katkısıyla kazanılan bu zafer, Türk askerine moral, Türk Milletine sevinç kaynağı olmuştur. Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, bu zaferi şu sözlerle ifade etmiştir: 'Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler' dedi.

Daha sonra Nusret Mayın Gemisi’nin 8 Mart 1915 tarihinde Erenköy Koyu’nda oluşturduğu tarihi mayın hattı üzerinde Vali Orhan Tavlı ile Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça tarafından denize çelenk bırakıldı. Birlik Şeref ve Ziyaretçi Defterini imzalayan Vali Orhan Tavlı’ya günün anısına TCG Nusret Mayın Gemisi’nin sancağının örneği takdim edildi.

