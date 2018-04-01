Nusaybinliler TOKİ konutları için gün sayıyor

-4 mahallenin drone görüntüsü

-Site görevlisinin bahçe sulaması

-Kaldırımda yürüyen vatandaş

-Yeni TOKİ binası

-TOKİ alanı

-İş makineleri

-TOKİ’nin inşa ettiği cami

-Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve sorumlusu Sercan Barut’un açıklamaları



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerce yerle bir edilen 4 mahallede evlerinden olan vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor. PKK’lı teröristlerin Abdulkadir Paşa, Dicle, Yenişehir ve Fırat mahallelerinde kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden yerle bir olan Nusaybin küllerinden doğuyor. İlçe Belediyesine, Kaymakam Ergül Baysal’ın kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından başlatılan hummalı çalışmalar sürerken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de vatandaşları evlerine kavuşturmak için yoğun mesaisine devam ediyor. 4 mahallede evlerinden olan vatandaşlar yeni evlerine kavuşmak için gün sayıyor. Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Komisyonu Üyesi ve Sorumlusu Sercan Barut, terör mağduru tüm vatandaşların zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bütün hak sahiplerini belirlediklerini dile getirdi. TOKİ tarafından ilk etapta 4 bin 730, ikinci etapta 390 konut yapıldığını anlatan Barut, “Toplam da 5 binin üzerinde konutumuz ve 600 yakın ticari iş yeri, okullar, camilerimiz, taziye evleri inşa edildi. Tüm vatandaşlarımız, mağdur olmayacak şekilde haklarını yerine getiriyoruz” dedi.

Bu süre zarfında vatandaşlara 60 milyona yakın kira yardımı yapıldığını kaydeden Barut, “Herkese kira yardımında bulunduk. Yapılan kira yardımlarının geri dönüşleri de çok olumlu. Yüzdelik olarak anlaşma oranımıza baktığımız zaman yüzde 70’in üzerinde anlaşma sağladık. Süreç halen devam ediyor. En kısa zamanda anlaşma yapmayan vatandaşları da bekliyoruz. TOKİ projemiz çok başarılı. İnsanlarımız site kavramını öğrenecekler, çevre düzenlemesi, alt yapımız var. Bundan daha iyisi olamazdı diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anahtarların bu ay itibariyle teslim edilmeye başlanacağı da öğrenildi. (BS-MP-Y)

