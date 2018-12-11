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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı - MARDİN Haberi

Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı - MARDİN Haberi

- Nusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı - Altyapı çalışmalarından detaylarNusaybin'in altyapısı için 90 milyon lira harcandı - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, PKK'lı teröristlerin saldırısında zarar gören ilçenin altyapısını yenilemek için 90 milyon lira yatırım yaptı - Vali Mustafa Yaman: - "Nusaybin'in huzurunu kimse bozamayacak"MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, PKK'lı teröristlerin saldırısında zarar gören Nusaybin'in altyapısını 90 milyon liralık harcamayla yeniledi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün, aralarında teröristlerin çukur kazıp patlayıcıyla gerçekleştirdiği saldırılarda zarar gören mahallelerin de yer aldığı 15 mahallede, 250 kilometre içme suyu ile 45 kilometre kanalizasyon şebeke hattını yenilediğini söyledi.

İlgili kurumların çalışmaları sayesinde zarar gören yaklaşık 6 bin yapının yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Yaman, "Nusaybin'de 90 milyon lira civarında altyapı çalışmamız oldu. Bunun yanı sıra taziye evleri, çocuk oyun ve sosyal donatı alanları da oluşturuyoruz." dedi.
İlçede kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştirildiğini anımsatan Yaman, "Kadınlara ve öğrencilere yönelik farklı faaliyetler yapıyoruz. Nusaybin'in huzurunu kimse bozamayacak. Bundan sonra da bu huzur devam edecek inşallah." ifadesini kullandı.

Kanalizasyon İçme Suyu Öğrenciler Teröristler Şebeke Hattı 

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