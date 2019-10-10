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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nusaybin’e havan topu düştü

Nusaybin’e havan topu düştü

yükselen dumanlar

Patlama Sesi Yükselen 

-patlama sesi
-detaylar

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan boş araziye havan topu düştü. Terör örgütü mensupları tarafından Kamışlı kentinden atılan havan topu, Nusaybin ilçesinde bulunan boş bir araziye düştü. Havan topu büyük bir gürültü ile patlarken, çevreye dumanlar yayıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bölgede önlemler arttırıldı.
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