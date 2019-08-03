Nusaybin'deki terör saldırısı - Yaralı asker, tedavi altına alındı - ELAZIĞ
- Nusaybin'deki terör saldırısı - Ambulans görüntüsü - Yaralı askerin Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmesiMardin'deki terör saldırısı - Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, helikopterle Mardin Devlet Hastanesinden Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüELAZIĞ (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan asker, helikopterle Mardin Devlet Hastanesinden Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Nusaybin ilçesi Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Teğmen Kadir Gür, Mardin Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından askeri helikopterle Elazığ Fırat üniversitesi Hastanesine götürüldü.Fırat Üniversitesi Kampüsü'ndeki piste inen helikopterden ambulansla alınan Gür, hastaneye sevk edildi.Dün Nusaybin kırsalındaki Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.
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