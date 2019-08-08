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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı Haberi

Nusaybin’de yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı Haberi

kaza yapan otobüs

Jandarma Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin’in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza dün gece saatlerinde Nusaybin-Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı otobüs seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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