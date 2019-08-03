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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nusaybin'de terör saldırısı - MARDİN

Nusaybin'de terör saldırısı - MARDİN

- Mardin Devlet Hastanesi'nden detaylar - Ambulansların hastaneye gelişleri - Hastane içindeki polis aracından detaylar Mardin 'de terör saldırısı - Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandıMARDİN (AA) - Mardin 'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal alanında bulunan Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinin yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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