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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi İzle

Nusaybin’de PKK/KCK operasyonu: 40 kilogram patlayıcı ele geçirildi İzle

arşiv görüntüler

( MARDİN -ARŞİV) MARDİN

Akalan Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 


- Mardin’in Nusaybin ilçesi Kuruköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilograma yakın patlayıcı ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları yönünde deliller bulunan Ş.G., Z.D., F.B., S.G., A.Z. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Nusaybin ilçesi Kuruköy mahallesinde eş zamanlı operasyonel faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı ve yapılan aramalarda ise 40 kilogram civarında patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi. Zanlıların emniyetti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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