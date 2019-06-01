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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Nusaybin'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Haberi

Nusaybin'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı Haberi

kaza yerindeki otomobilden görüntü

( MARDİN ) MARDİN

Acil Servis İlk Müdahale Polis Trafik Kazası İpekyolu 


- Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Nusaybin İpekyolu üzeri Midyat kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 66 LM 638 plakalı otomobil ile 34 BYZ 491 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralanan M.D.,’ın ilk müdahalesini yoldan geçen ve gezi amacıyla Nusaybin'e gelen bir bayan doktor yaptı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri araç içeresinde sıkışan M.D.'yi çıkardı. Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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