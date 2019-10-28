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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Nusaybin'de öğrenciler 18 günlük aradan sonra tekrar okullarına kavuştu

Nusaybin'de öğrenciler 18 günlük aradan sonra tekrar okullarına kavuştu

okulun dışından çekimler

Çekim Kullar Terör Örgütü Öğrenciler İstiklal 

-öğrencilerin okula gelişleri
-istiklal marşının okunması
-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı nedeni ile 10 Ekim'den beri kapalı olan okullarda öğrenciler, bugün yeniden ders başı yaptı. 9 Ekim günü başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü tarafından Kamışlı'dan Nusaybin'e atılan havan ve roketler nedeniyle Nusaybin Kaymakamlığı eğitim öğretime iki gün ara verme kararı almıştı. Perşembe ve cuma günü verilen aranın ardından pazartesi okulların açılması beklenirken ara süresi çarşamba gününe kadar uzatılmış, bu süre zarfında Mardin Valiliği Suriye sınırına yakın Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde de eğitim öğretime ara verilmesi talimatını verirken Nusaybin Kaymakamlığı da ilçe geneli tüm okulların eğitim öğretime ara verilmesi açıklamasında bulunmuştu. 10 Ekim'den buyana verilen aranın ardından 28 Ekim Pazartesi günü itibariyle öğrenciler tekrar okullarına gelerek ders başı yaptı. Öte yanda eğitim öğretime verilen 18 günlük aranın ardından derslerinden uzak kalan öğrenciler için telafi programları düzenleneceği öğrenildi. Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından tüm okul idarelerine verilen talimatta, öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları ve okula gelemedikleri iki haftanın kapatılması için telafi eğitimlerinin yapılması gerektiği kaydedildi. İlçedeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin öğrenciler derslerin geri kalmamaları için çeşitli telafi programları düzenleyeceği ifade edildi. (AA-YRT-
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