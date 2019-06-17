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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

- Nusaybin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

kaza yeri genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

Sağlık Ekibi Jandarma Direksiyon 


- Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçileri taşıyan minibüs devrildi, 16 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza Nusaybin'e bağlı Tepealtı Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri taşıyan M.T. yönetimindeki 72 S 0273 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı. Kazada sürücü ile birlikte 16 işçi yaralandı. Kaza sonrası Artuklu ve Nusaybin ilçelerinden bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. (AA-AKK-Y)
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