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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Nusaybin’de içme suyu şebekesi patladı

Nusaybin’de içme suyu şebekesi patladı

su patlayan yer

İçme Suyu 

-genel görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine giden içme suyu şebekesi patladı. Alınan bilgilere göre, Nusaybin Çatalözü Mahallesi mevkiinde alt yapı çalışmaları sırasından Midyat İlçesine bağlı Beyazsu Mahallesinden Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesi patladı. Patlama sırasında su yaklaşık 10 metre yükselirken - Nusaybin Midyat Karayolu trafiğe kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle su vanaları kapatıldı. Çevrede bulunan bir halı saha kullanılmaz hale gelirken birçok arazi ise sular altında kaldı. Patlama sonrası Ak Parti Nusaybin Belediye Başkan Adayı Mehmet Hadi Hamidi ve Ak Parti ilçe başkanı Mehmet Latif Özel bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra yetkililerden bilgi aldı. Öte Marsu ekipleri içme suyu hattında onarma çalışmalarına başladı.

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