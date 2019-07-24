Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Nusaybin'de HDP ve DBP binaları ile bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı

Nusaybin'de HDP ve DBP binaları ile bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı

HDP ve DBP binaları önünde arama yapan polis araçları

( MARDİN ) MARDİN

Polis Polis Ekipleri Trol 


- Mardin'in Nusaybin ilçesi HDP ve DBP ilçe binalarının yanı sıra bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan HDP ve DBP ilçe binası, Kışla Mahallesinde bulunan Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Emin Alkan'ın evine gelen polis ekipleri, parti binaları ve Kut ile Alkan'ın evinde arama yaptı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı aramalarda Nusaybin Belediye Eş Başkanı Kut ve Meclis üyesi Emin Alkan gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesine getirilen Kut ve Alkan'ın yapılan sağlık kontrollerinden sonran Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele bürosuna götürüldüğü öğrenildi. HDP ve DBP ilçe binalarındaki aramalar sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı