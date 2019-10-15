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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Nusaybin Belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

belediye detay

( MARDİN ) MARDİN

Polis Polis Ekipleri 


- Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamından sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.
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